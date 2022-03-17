Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi.