Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor
ANTALYA’da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa iddiaya göre 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 23 ayrı trafik cezası geldi.
Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi.
Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi.
Şallı’ya ait 16 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhından 9 Haziran 2021 ile 23 Şubat tarihleri arasında gelirken, geri kalan 6 ceza ise Avrupa Otoyolu güzergâhından 24 Kasım 2021 ve 16 Mart tarihi arasında geldi.
Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Başakşehir Kuzey, Habipler yanyol, Hasdal, Cebeci noktalarında yazıldığı görüldü.