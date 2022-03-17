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Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

ANTALYA’da çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşa iddiaya göre 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 23 ayrı trafik cezası geldi.

Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

Antalya’nın merkez Muratpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce 20'ye yakın trafik cezası gelmesinin ardından bu kez de 23 farklı trafik cezası geldi. 

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Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi. 

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Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

Şallı’ya ait 16 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhından 9 Haziran 2021 ile 23 Şubat tarihleri arasında gelirken, geri kalan 6 ceza ise Avrupa Otoyolu güzergâhından 24 Kasım 2021 ve 16 Mart tarihi arasında geldi. 

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Antalya'da eve gelen kağıtlar canından bezdirdi! Adım bile atmadığı İstanbul'dan her hafta geliyor

Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Başakşehir Kuzey, Habipler yanyol, Hasdal, Cebeci noktalarında yazıldığı görüldü.

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