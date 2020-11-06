Antalya'da ev kadınları üretiyor 15 kilodan 1 kilo çıkıyor! Fiyatı bakın ne kadar
ANTALYA’nın Akseki ilçesinde bazı ev kadınları, ürettikleri nar ekşisi ile aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.
Sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen, geleneksel yöntemlerle hazırlanan, büyük ilgi gören nar ekşisi, kadınların elinde zahmetli yolculuğun ardından mutfaktaki yerini alıyor. Akseki’de ev hanımlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.
Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla adeta sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor.
Akseki yöresinde kadınlar tarafından bin bir emekle üretilen nar ekşisinin sofralara uzanan yolculuğu birçok zahmetli süreci içeriyor. Antalya’nın Akseki ilçesinde ev hanımları, kış mevsimine hazırlık ve aile bütçesine katkı amacıyla nar ekşisi yapıyor.
Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar, daha sonra sopalarla vurarak nar tanesini kabuğundan ayıklıyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, kendilerine özgü yaptıkları şırahanede ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatıyor.