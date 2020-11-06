Antalya'da ev kadınları üretiyor 15 kilodan 1 kilo çıkıyor! Fiyatı bakın ne kadar

Sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen, geleneksel yöntemlerle hazırlanan, büyük ilgi gören nar ekşisi, kadınların elinde zahmetli yolculuğun ardından mutfaktaki yerini alıyor. Akseki’de ev hanımlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.