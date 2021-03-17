Antalya'da estetik uğruna yüzü yanan kadını bilmeyen kalmadı! Aynalarla barıştı

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. İki güzellik merkezinin sahibi de talebi reddederek, iddiaya göre kendisini tehdit etti. Aslı İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan'ın aldığı raporda, yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Güzellik merkezi sahipleri ise konuyla ilgili konuşmadı.