Antalya'da estetik uğruna yüzü yanan kadını bilmeyen kalmadı! Aynalarla barıştı
ANTALYA'da gittiği güzellik merkezlerinde estetik faciası yaşayan kadın, sık sık kendinden söz ettirdi. Aslı İlhan (42), bu kez, dermapen (mikro iğneleme) uygulamasına başladığını gündeme taşıdı... İlhan, bu tedavi neticesinde aynalarla barıştığını söyledi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Aslı İlhan geçen yıl 2 Kasım'da sosyal medyada gördüğü reklamlara kanarak gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan Aslı İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti.
Bu durumu A.A.'ya söyleyen Aslı İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait başka bir güzellik merkezine gitmeye karar verdi.
Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.
Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. İki güzellik merkezinin sahibi de talebi reddederek, iddiaya göre kendisini tehdit etti. Aslı İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan'ın aldığı raporda, yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Güzellik merkezi sahipleri ise konuyla ilgili konuşmadı.