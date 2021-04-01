Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu
ANTALYA'da 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edilen 24 yaşındaki Beyza Y.'nin sosyal medyadan paylaşımı Twitter'da gündem oldu.
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş'ın eski sevgilisi B.Y., 2 gün önce genç kadını otomobiline bindirip, darbetti. Bayılana kadar dövülen Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı.
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Kendine gelen 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
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Jandarma olayın ardından B.Y.'yi gözaltına aldı.
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Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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