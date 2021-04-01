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Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu

ANTALYA'da 2 gün önce eski sevgilisi tarafından darp edilen 24 yaşındaki Beyza Y.'nin sosyal medyadan paylaşımı Twitter'da gündem oldu.

Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş'ın eski sevgilisi B.Y., 2 gün önce genç kadını otomobiline bindirip, darbetti. Bayılana kadar dövülen Beyza Yurttaş, daha sonra eski sevgilisi tarafından evinin önüne bırakıldı. 

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Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu

Kendine gelen 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. 

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Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu

Jandarma olayın ardından B.Y.'yi gözaltına aldı. 

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Antalya'da eski sevgilisi dehşeti yaşatıp öldü diye bıraktı! Paylaşımı Twitter'da gündem oldu

Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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