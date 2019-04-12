Antalya'da eski muhtar koltuğu da alıp gitti
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'nin yeni muhtarı Hülya Bozkurt, mazbatasını aldıktan sonra muhtarlık binasına gidince şok yaşadı.
ANTALYA'da 38 yaşındaki Hülya Bozkurt, salı günü mazbatasını aldıktan sonra göreve başlamak için dün muhtarlık binasına gitti. Binaya giren Bozkurt, yaşadığı şoku "Boş bir muhtarlığa kilit çevirdim" sözleriyle ifade etti.
Kapıyı açıp içeri girdiğinde bomboş bir binayla karşılaştığını anlatan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: "İçeride hiçbir eşya yoktu. Bomboştu. Ama sonuçta vatandaşın işleminin yarım kalmaması gerekiyordu. Vatandaşlar tebligat soruyordu ben de kendimce önlem aldım. Evimden yer minderimi getirdim, orada oturarak çalışmaya başladım. Gelen vatandaşlara böyle yardımcı olmaya çalışıyorum"
Eşyaları da alıp götürdü: Mahallenin eski muhtarının binadaki tüm tefrişatı kendisinin karşıladığı gerekçesiyle muhtarlığı kaybedince eşyaları da götürmeyi tercih ettiğini söyleyen Bozkurt, bu tavrın kendisini çok üzdüğünü kaydetti. Bozkurt, "Keşke daha güzel bir devir teslim olsaydı. Çünkü kendisi 5 yıldır muhtarlık yapan bir ağabeyimizdi. Tecrübelerinden faydalanmak isterdim. Üzüldüm. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.
Belediye eşyaları karşılayacak: Konuyu Konyaaltı Belediyesi'ne aktardıklarını sözlerine ekleyen Hülya Bozkurt, "Konyaaltı Belediyesi sağolsun, buranın düzenlemesini yapacak. Ama düzenleme yapılana kadar, dediğim gibi vatandaşa hizmet için geldik. Ben kendi önlemimi aldım. Bir koliye bırakılmış tebligatları düzene koyuyorum. Gelen vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.