Antalya'da eski muhtar koltuğu da alıp gitti

Eşyaları da alıp götürdü: Mahallenin eski muhtarının binadaki tüm tefrişatı kendisinin karşıladığı gerekçesiyle muhtarlığı kaybedince eşyaları da götürmeyi tercih ettiğini söyleyen Bozkurt, bu tavrın kendisini çok üzdüğünü kaydetti. Bozkurt, "Keşke daha güzel bir devir teslim olsaydı. Çünkü kendisi 5 yıldır muhtarlık yapan bir ağabeyimizdi. Tecrübelerinden faydalanmak isterdim. Üzüldüm. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.