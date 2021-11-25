Antalya'da eski hostes otelde polislere adeta ecel teri döktürdü! Meğer 2 ay önce...
ANTALYA’da bunalıma giren eski hostes çıktığı otelin ikinci katının penceresinden ayaklarını sarkıtarak polis ekiplerine adeta ecel teri döktürdü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2’nci katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, daha önce hostes olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi E.Ç. (31), bugün sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte kaldığı otel odasının penceresinden dışarı ayaklarını sarkıttı.
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Kadını pencerede gören diğer odadaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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