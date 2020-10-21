Antalya'da duyan kulaklarına inanamıyor! Karga kedi gibi ses çıkarıyor
ANTALYA'da balıkçı Abdullah Özpelit ile karganın dostluğu dikkat çekerken kedilerle zaman geçiren karganın miyavladığını görenler şaşırıyor.
Alanya'da babasından kalma dükkanda uzun yıllardır balık satan Abdullah Özpelit, yaklaşık 8 yıl önce iş yerinin önünde bir kedinin yavru kargayı avlamaya çalıştığını fark etti. Kedinin kargayı yemek üzere olduğu sırada müdahale eden Özpelit, karganın hayatını kurtardı.
Kedinin yaraladığı kargayı tedavi ettiren Özpelit, sağlıklı şekilde uçamayan hayvana dükkanında bakmaya başladı.
O günden bu yana kargayla arasında ayrı bir bağ oluştuğunu belirten Özpelit, iş yerinin önünde yarı açık kafeste beslediği ve kendisine çok alışıp, yanından ayrılmayan karganın, kedi gibi ses çıkarmayı da öğrendiğini söyledi.
Kargayla çok güzel dostlukları olduğunu ve kendisinden hiç ayrılmadığını anlatan Abdullah Özpelit, "Kargayı yavruyken, 8 sene önce kedinin ağzından aldım. Veterinere götürdüm, kuş kemiği olduğu için iyi olamayacağını söyledi. Bu şekilde 8 senedir bakıyorum. İnsan bu hayvanı yaşadığı zaman görür." dedi.