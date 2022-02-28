Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü
ANTALYA çıkan yangında dairesi zarar gören ev sahibi gözyaşlarını tutamadı. Yanan evine giren şahsı, komşuları dışarı çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokak üzerindeki bir apartmanın 4. kat dairesinde çıktı.
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Erkan Uzun’un evde bulunduğu esnada banyoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
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Uzun, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.
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Dışarı çıkan Erkan Uzun, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye yangını evin tamamını sarmadan söndürdü.
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