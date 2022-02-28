BIST 1.944
DOLAR 13,81
EURO 15,56
ALTIN 847,77

Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü

Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü

ANTALYA çıkan yangında dairesi zarar gören ev sahibi gözyaşlarını tutamadı. Yanan evine giren şahsı, komşuları dışarı çıkardı.

Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokak üzerindeki bir apartmanın 4. kat dairesinde çıktı. 

110
Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü

Erkan Uzun’un evde bulunduğu esnada banyoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

210
Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü

 Uzun, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. 

310
Antalya'da dünyası başına yıkıldı gözyaşlarına boğuldu! Banyoda başladı kısa sürede büyüdü

Dışarı çıkan Erkan Uzun, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye yangını evin tamamını sarmadan söndürdü. 

410