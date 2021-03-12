Antalya'da dokunduğu anda olanlar oldu! Ne olduğuna inanamadı
ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Konyaaltı Sahili'nde dalış yaparken bir anda neye uğradığına şaşırdı.
Geçtiğimiz gün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında inceleme yaptığı sırada oltaya takılı elektrikli vatoz balığı fark etti.
Misinanın ucundaki oltayı yutan balığı kurtarmak için çakısıyla kurtarmak için harekete geçen Gökoğlu, oltayı keserek balığı kurtardı.
Gökoğlu, tam bu sırada balığın elektrikli şokuna maruz kaldı. Neye uğradığını şaşıran ünlü profesör, ardından balığın tekrar saldırma hareketinden son anda kurtuldu
Yaşananları Gökoğlu “Kurşun kayalıkların arasına sıkışmıştı. Balık tutsak bir şekilde duruyordu. Elektrikli olduğumuz için biraz mücadele ettik. Oltanın midesinde olduğunu gördük. Ağız bölgesinde olsa elimle çıkartırdım. Ağız bölgesinden misinayı kesip özgürlüğüne kavuşturmak istedik." diyerek anlattı.