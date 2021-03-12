Antalya'da dokunduğu anda olanlar oldu! Ne olduğuna inanamadı

Yaşananları Gökoğlu “Kurşun kayalıkların arasına sıkışmıştı. Balık tutsak bir şekilde duruyordu. Elektrikli olduğumuz için biraz mücadele ettik. Oltanın midesinde olduğunu gördük. Ağız bölgesinde olsa elimle çıkartırdım. Ağız bölgesinden misinayı kesip özgürlüğüne kavuşturmak istedik." diyerek anlattı.