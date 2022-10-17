Antalya'da doktor dehşeti! Balkonda 69 yaşındaki annesini demirle dövüp dehşeti yaşattı
ANTALYA'da eşinden boşandığı için sıkıntılar yaşayan ve bir süredir mesleğini yapamayan doktor Emrah Ç. (40), oturdukları evin balkonunda annesi V. Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı. Sonrasında ise polisleri uzun süre uğraştırıp şişme yatağın üzerine atladı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan doktor Emrah Ç.’nin (40), annesini darp ettiği ve aşağıya atmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi balkonda alıkoyarak, kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı.
Yaklaşık 3 saat balkonda etrafındakilere FETÖ aleyhinde sözler sarf edip, annesine hakaretler eden şahıs bir türlü ekiplerin ikna çabalarına cevap vermedi. Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi.
Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, “Oranın en sevdiğin şeyi ney’ diye sorması üzerine polis, ‘ciğer’ cevabını verdi. Bunun üzerine şahıs, "Bırak abi dalga mı geçiyorsun" dedi. Şahsın ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine eve girilmeye karar verildi.