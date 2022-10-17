Antalya'da doktor dehşeti! Balkonda 69 yaşındaki annesini demirle dövüp dehşeti yaşattı

Yaklaşık 3 saat balkonda etrafındakilere FETÖ aleyhinde sözler sarf edip, annesine hakaretler eden şahıs bir türlü ekiplerin ikna çabalarına cevap vermedi. Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi.