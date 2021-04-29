Antalya'da doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü oğlu ve 4 yakını yaralandı
ANTALYA'da Zeynep Apçin'in (31) kullandığı otomobile kavşakta kamyon çarptı. Meydana gelen kazada Apçin olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ve 4 yakını yaralandı. Kazada sonrası hurdaya dönen otomobil, dehşete düşürdü.
Kaza, öğle saatlerinde Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı.
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Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı.
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Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü.
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Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.
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