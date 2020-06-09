Antalya'da doğan yapışık ikizler İngiltere'de ayrıldı! Cumhurbaşkanı göndermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün şunları söyledi:

Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı.