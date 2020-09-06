Antalya'da doğa harikası 'Chimaera' 2 bin 500 yıldır aktifliğini sürdürüyor

"Dünyada sadece Çıralı'da görülebiliyor"

Çıralı'daki doğa olayının ABD, Kanada, İtalya ve Romanya'da görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Erkül, "Ancak o ülkelerde metan gaz çıkış bacaları olmasına karşın gaz çıkışı yok. Yanartaş, yanan metan gazı çıkışının olduğu, dünyada eşi olmayan bir yer. Bu oluşum dünyada sadece Çıralı'da görülebiliyor" dedi.