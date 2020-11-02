Antalya'da doğa harikası adaya kaçak yapılar için karar çıktı! İngiliz'e iki şok birden

Vatandaşlar şikayet etti: Villayla ilgili bazı vatandaşlar Cimer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında, sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi. Ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu.