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Antalya'da denize atılan şişeden çıktı! Kağıdı gören ünlü profesör şok oldu: Böylesi görülmedi

Antalya'da denize atılan şişeden çıktı! Kağıdı gören ünlü profesör şok oldu: Böylesi görülmedi

Yaptığı sualtı dalışları ve açıklamalarıyla ünlü Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış sırasında denize poşetlenip atılmış bir şişenin içerisinden çıkan kağıtla şaşkına döndü.

Antalya'da denize atılan şişeden çıktı! Kağıdı gören ünlü profesör şok oldu: Böylesi görülmedi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte, Yavuzözcan Parkı’ndaki Kadın yarığı açığında dalış gerçekleştirdi.

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Antalya'da denize atılan şişeden çıktı! Kağıdı gören ünlü profesör şok oldu: Böylesi görülmedi

Gökoğlu, dalış esnasında bir poşetle özenle sarılmış bir şişeyi fark eden kız öğrencisinin yanına gitti. 

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Antalya'da denize atılan şişeden çıktı! Kağıdı gören ünlü profesör şok oldu: Böylesi görülmedi

Şişenin kapağının açılmasıyla içerisinden çıkan kağıdı gören Gökoğlu neye uğradığını şaşırdı. Üzerinde saate benzer bir sembol ve yazıların bulunan kağıdı kayda alan Gökoğlu, o anları sualtı kamerasıyla kayda aldı.

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Antalya'da denize atılan şişeden çıktı! Kağıdı gören ünlü profesör şok oldu: Böylesi görülmedi

Görüntüleri ‘Bunu bilen var mı?’ diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, falez altlarında dalışlar gerçekleştirdikleri sırada çok ilginç şeylerle karşılaştıklarını söyledi.

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