Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi
ANTALYA’da transseksüel S.K., 44 yaşındaki arkadaşı Hakan S.'ye dehşeti yaşatarak kanlar içinde bıraktı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak’taki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı.
113
Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Hakan S.’nin arkasından pompalı tüfekle ateş etti.
213
Kulağından yaralanan Hakan S., yürüyerek valilikteki polis noktasına gelerek yardım istedi.
313
Polislerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle valilik önüne çok sayıda ekip sevk edildi.
413