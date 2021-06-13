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Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

ANTALYA’da transseksüel S.K., 44 yaşındaki arkadaşı Hakan S.'ye dehşeti yaşatarak kanlar içinde bıraktı.

Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak’taki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı. 

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Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Hakan S.’nin arkasından pompalı tüfekle ateş etti.

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Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

Kulağından yaralanan Hakan S., yürüyerek valilikteki polis noktasına gelerek yardım istedi.

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Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

Polislerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle valilik önüne çok sayıda ekip sevk edildi.

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