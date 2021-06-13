Antalya'da dehşeti yaşatıp kanlar içinde bıraktı! Trans kadın kendini eve kilitledi

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak’taki bir binanın önünde meydana geldi. Arkadaş olan 44 yaşındaki Hakan S. ile transseksüel S.K., arasında eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı.