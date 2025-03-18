BIST 10.828
DOLAR 36,66
EURO 40,00
ALTIN 3.570,53

Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'dan son gelen haber korkunç... Konyaaltı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Bir apartmanda yaşayan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O. A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

15
Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürdü.

25
Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde Süleyman A'nın cansız bedenini buldu.İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

35
Antalya'da dehşet! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Kaçan O.A, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

45