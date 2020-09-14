Antalya'da dehşet görüntüler! Hem sahtekarlık hem katliam
ANTALYA'da çevreye yayılan kötü koku sonucunda hayvan katliamı ortaya çıktı.
Antalya'da çiftlik kredisi almak için kiralanan arazideki 100'e yakın kaz ve tavuk, kredi çekildikten sonra kendi hallerine bırakıldı. Kazların tamamı, tavukların ise büyük kısmı sıcak havada açlık ve susuzluktan öldü.
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Döşemealtı ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100’e yakın kaz ve tavuk satın aldı.
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Kiraladığı araziyi de çitle çeviren kişi, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderine terk etti. Bir süre sonra sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan kazların tamamı, tavukların da bir kısmı öldü.
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Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşlar rahatsız olunca korkunç manzara ortaya çıktı. Mahalle sakini bir kişi ölen kaz ve tavukları cep telefonuyla görüntüledi.
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