Antalya'da dehşet! Babasını öldürdü annesini yaraladı sokakta dehşet saçtı
Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören kişi babasını bıçakla öldürüp, annesi yaraladıktan sonra teslim olması için uzun süre ikna edilemeyince polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören Erdal K. (46), sabah saatlerinde evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine K'yi (66) de yaraladı. Daha sonra elindeki bıçakla evlerinin bulunduğu sokağa inen Erdal K, "babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Erdal K. sokakta boğazına ve karnına bıçak dayararak polisleri uzun süre uğraştırdı. Polis teslim olmaya ikna edemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Örnek Mahallesi 1530 Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Erdal K. (46), sabah saatlerinde evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine K'yi (66) de yaraladı.
Daha sonra elindeki bıçakla evlerinin bulunduğu sokağa inen Erdal K, "babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği anne Emine K, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Erdal K'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.