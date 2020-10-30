Antalya'da dayısından yediği tokat adamın hayatını değiştirdi! Her şey 25 kuruşla oldu

Antalya'da yaşayan emekli Mustafa Dere, 8 yaşında dayısının terzi dükkanında çırak olarak çalışırken çekmecedeki sigara paketinden bir dal sigara aldı. Sigarayı içen Dere, yakalandığı dayısından 2 tokat yedi. Cebinden çıkardığı 25 kuruşu Mustafa Dere'ye veren dayısı, vakit geçirmesi için bir oyuncak almasını söyledi.