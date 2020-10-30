Antalya'da dayısından yediği tokat adamın hayatını değiştirdi! Her şey 25 kuruşla oldu
ANTALYA'da 50 yaşındaki Mustafa Dere'nin 8 yaşında iken dayısının attığı tokat hayatını değiştirdi.
Antalya'da yaşayan emekli Mustafa Dere, 8 yaşında dayısının terzi dükkanında çırak olarak çalışırken çekmecedeki sigara paketinden bir dal sigara aldı. Sigarayı içen Dere, yakalandığı dayısından 2 tokat yedi. Cebinden çıkardığı 25 kuruşu Mustafa Dere'ye veren dayısı, vakit geçirmesi için bir oyuncak almasını söyledi.
Kırtasiye dükkanına giden Dere, 25 kuruşa yeşil renkli, Majorette Renault 5 Turbo oyuncak arabayı satın aldı. Dere, sonrasında gördüğü oyuncak arabaları harçlığı yettiği kadar satın almaya devam etti.
Eski oyuncak arabaları evindeki malzemelerle tamir etmeye başlayan Dere, gün geçtikçe hobisini geliştirdi.
Evini müzeye çevirdi: 42 yılda binin üzerinde klasikten spora oyuncak araba biriktiren Mustafa Dere, evinin bir odasını oyuncak arabaların cins ve boyutuna göre düzenleyerek müzeye çevirdi. Koleksiyonunu geliştirmeyi hedefleyen Mustafa Dere'nin amacı, biriktirdiği oyuncakları DokumaPark'ta bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi'ne armağan etmek.