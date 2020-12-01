Antalya'da damadının yaptığına ağlıyor! Kayınpederini adam tutup baklavayla zehirledi

Damat tutuklandı: Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun Alkan'ın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden şüpheliler O.G. ve M.E. ile üzerinde 10 gram zehirli kimyasalla yakalanan Feridun Alkan, gözaltına alındı. Alkan ve O.G. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.