Antalya'da damadının yaptığına ağlıyor! Kayınpederini adam tutup baklavayla zehirledi
ANTALYA kayınpederini zehirleyen damadı konuşuyor... Eşinin babaevine yerleşmesiyle akılalmaz kumpası kuran damat, adam tutup o eve gönderdi. Şahıslar 'sosyal hizmetlerden geldiğini' söyleyip eve girmeyi başardı. Baklava ikramının altında yatan 'ölüm tuzağı' şoke etti.
Olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun Alkan'ın eşi Melek Alkan, bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin Kabakçı'nın evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun Alkan, 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Feridun Alkan'a 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.
Adam tutup göndermiş: Geçen cuma akşam saatlerinde Metin Kabakçı'nın evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek Alkan'ın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin Kabakçı, baklavayı yerken, ikili, bir süre sonra evden ayrıldı.
Fenalaştı: Kısa süre sonra Metin Kabakçı, evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kabakçı'yı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Damat tutuklandı: Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin Kabakçı, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun Alkan'ın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden şüpheliler O.G. ve M.E. ile üzerinde 10 gram zehirli kimyasalla yakalanan Feridun Alkan, gözaltına alındı. Alkan ve O.G. tutuklanırken, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.