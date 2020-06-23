Antalya'da dalgaların dövdüğü kayalık alanda tehlikeli deniz keyfi

Tatilcilerin dalgalara karşın denize girerken zorlandığı gözlenirken; varyant kısmında dalgaların dövdüğü kayalık alana çıkan aralarında gençlerin de bulunduğu 5-10 kişilik bir grup çocuğun tehlikeli deniz keyfi yürekleri ağza getirdi.