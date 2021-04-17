Ermeni ustanın kazanı çöpten çıktı!

Nisan ayının ikinci müzayedesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve fiziki mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. Çeşitli eserler el değiştirirken bir Ermeni usta tarafından tek parça bakırdan elde edilen ve üzeri aynı usta tarafından işlenen kazan da çöpten müzayede salonuna getirildi. Burada 20 bin lira fiyat biçilen kazanın alıcısı çıkmadı.