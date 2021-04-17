Antalya'da çöpten çıkan antikalar açık artırmada dudak uçuklatan paralara satılıyor!
ANTALYA'da atık toplayıcılarının çöp konteynerlerinden çıkardığı antika eserler, müzayedede açık artırmayla satılıyor. Ermeni ustanın işlediği bakır kazan 20 bin liraya müzayedeye sunuldu ancak alıcı çıkmadı.
Turizm kenti Antalya'nın mahalle, sokak ve caddelerinde bulunan çöp konteynerleri, kentte yaşayan ve büyük kısmı Suriyelilerden oluşan geri dönüşüm çalışanları tarafından her gün düzenli kontrol ediliyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan geri dönüşüm çalışanları, konteynerlerin içinde plastik, metal, cam gibi geri dönüştürülebilir atıkları ayırırken zaman zaman değerli başka atıklarla da karşılaşıyor.
Atıklar bir merkezde toplanıyor
Geri dönüşüm çalışanları, çöp konteynerlerinden topladıkları değerli atıkları geri dönüşüm firmalarına satıyor. Antika eserler de değerli atıklar sınıfında geri dönüşüm firma yetkilileri tarafından satın alınarak, kent merkezinde her hafta pazartesi günü kurulan müzayedede görücüye çıkıyor.
Antika meraklısı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bu müzayedeye, yakın illerden gelenlerin yanı sıra kentte yaşayan ve antika eserleri biriktiren vatandaşlar da katılıyor. Sergide şamdanlıktan semavere, vazolardan çakmaklara, abajurlardan avizelere, büyük küçük yüzlerce antika eser kısa sürede el değiştiriyor.
Ermeni ustanın kazanı çöpten çıktı!
Nisan ayının ikinci müzayedesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve fiziki mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. Çeşitli eserler el değiştirirken bir Ermeni usta tarafından tek parça bakırdan elde edilen ve üzeri aynı usta tarafından işlenen kazan da çöpten müzayede salonuna getirildi. Burada 20 bin lira fiyat biçilen kazanın alıcısı çıkmadı.