Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisin hayatını kurtardım
ANTALYA’da parktaki bankta alkol alan kişiler arasında çıkan tartışmada kan aktı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı’nda yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, bankta alkol alan grup arasında Halil Dirihan, bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenden ötürü karnından bıçaklandı.
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Bu sırada parkta olan diğer şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Dirihan, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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