Antalya'da çiftlik kredisi katliamı! Krediyi aldı açlığa terketti hepsi açlık ve susuzluktan öldü

Gelen kötü kokudan rahatsız olan iki genç kafes içine baktıklarında onlarca kaz ve tavuğun telef olduğunu gördü. Gençler o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Recep Çapacı, hayvanların sahibine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Belediyeden de bir cevap alamayan Çapacı, can çekişen tavukların ölmemesi için çektikleri hortumla suluklara su doldurdu.