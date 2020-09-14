Antalya'da çiftlik kredisi katliamı! Krediyi aldı açlığa terketti hepsi açlık ve susuzluktan öldü
ANTALYA'da, çiftlik kredisi almak için kiralanan arazideki 100'e yakın kaz ve tavuk, kredi çekildikten sonra kendi hallerine bırakıldı. Kazların tamamı, tavukların ise büyük kısmı sıcak havada açlık ve susuzluktan öldü.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre bankadan çiftlik kredisi çekmek için 100’e yakın kaz ve tavuk satın aldı. Kiraladığı araziyi de çitle çeviren kişi, krediyi çektikten sonra kaz ve tavukları kaderine terk etti.
Bir süre sonra sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan kazların tamamı, tavukların da bir kısmı öldü. Çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşlar rahatsız olunca korkunç manzara ortaya çıktı.
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde yaşayan Adem Feten ve Recep Çapacı, sabah saatlerinde bisikletleriyle geziye çıktı. Bir süre önce satın alınan ve sahibi tarafından içine küçük bir kafes yapılan yerin önünde iki köpeğin kavga ettiğini gören gençler ayırmak için bölgeye geldi.
Gelen kötü kokudan rahatsız olan iki genç kafes içine baktıklarında onlarca kaz ve tavuğun telef olduğunu gördü. Gençler o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Recep Çapacı, hayvanların sahibine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Belediyeden de bir cevap alamayan Çapacı, can çekişen tavukların ölmemesi için çektikleri hortumla suluklara su doldurdu.