Antalya'da caretta caretta tüfekle vurularak öldürüldü

Saçma izleri nedeniyle caretta carettanın tüfekle vurulduğunu saptadıklarını açıklayan Canpolat, "Bir balıkçının ağlarına, misinasına takıldı da, ağdan veya misinadan kurtarmak için mi vuruldu diye düşündük ama vücudunda ağ ya da misina izine rastlamadık. Çok tuhaf bir durum. Bir caretta caretta neden silahla vurulur anlayamadık. Belki de kumsalda vuruldu onu da bilmiyoruz. Ancak vurulduktan sonra uzun süre denizde kalmış ve artık yüzemeyecek hale gelince de kıyıya çıkmış ve 15-20 dakika sonra da ölmüş" dedi.