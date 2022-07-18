Antalya'da can pazarı: Alevlere teslim olan evde 2 çocuk mahsur kaldı

Alevlerin tüm evi kaplamasıyla vatandaşlar balkondaki çocuğu güvenli noktaya yönlendirdi ve karşıdan üzerine hortum ile su tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye açtığı merdivenle önce yangına müdahale etti, ardından balkonda büyük korku yaşayan Şerzan B.’yi kurtardı. Berkan B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, Şerzan B’nin ise ayaklarının altının yandığı öğrenildi.