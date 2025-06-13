Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu
Anadolu Ajansı
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Antalya'dan yangın haberi geldi. Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde büyük bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler seralara sıçradı. Çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, yoğun duman dikkat çekiyor.
Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı.
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Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.
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