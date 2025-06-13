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Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu

Antalya'dan yangın haberi geldi. Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde büyük bir yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler seralara sıçradı. Çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, yoğun duman dikkat çekiyor.

Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu - Resim: 1

Koru Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu - Resim: 2

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler, tesis yakınındaki bazı seralara da sıçradı.

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Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu - Resim: 3

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için mücadelesi sürüyor.

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Antalya'da büyük yangın! Alevler seralara sıçradı, gökyüzü simsiyah oldu - Resim: 4
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