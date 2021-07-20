Antalya'da büyük acı! 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cenazesi morgdan alındı

Derenin yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi. İkinci gün devam eden aramalarda gündüzde bir ize ulaşılamadı. Aramaları baba Ferhat Keskin ve yakınları da endişeyle takip etti. Dün akşam saatlerinde Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında çalışmalara ağırlık verildi. Gece saat 22. 00 sıralarında Ecrin'in cansız bedeni bölgede arama çalışmalarını sürdüren vatandaşlar tarafından bulundu.