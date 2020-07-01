Antalya'da bunalıma giren adamın akılalmaz intihar girişimi

Rahatsızlandı, düşme tehlikesi yaşadı

Uzman çavuşun Osman Boz’u ikna çabaları sonuç vermezken, olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekibi geldi. Köprü çevresindeki ve ırmak üzerindeki teknelerdeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre demir üzerinde duran Boz’un, zaman zaman rahatsızlanarak kalbini tuttuğu ve düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.