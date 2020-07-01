Antalya'da bunalıma giren adamın akılalmaz intihar girişimi
ANTALYA'da işi olmadığı için borcunu ödeyemeyen şahıs, korkulukları aşarak boynuna bağladığı ipe intihara kalkıştı.
Olay, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş bulamadığı için borçlarını ödeyemeyen Osman Boz (50), köprüden intihara kalkıştı.
Köprüdeki korkuluğun kıyısındaki demirlerin üzerine çıkan ve tek koluyla aydınlatma direğine tutunan Boz’un, köprü korkuluğuna bağladığı ipin ucunu boynuna geçirdiği gözlendi.
Jandarma olay yerinden geçerken rastladı
Tesadüfen yoldan geçen ve devriye görevine giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, korkuluktaki şahsı görünce köprü üzerinde durarak, olaya hemen müdahalede bulundu.
Rahatsızlandı, düşme tehlikesi yaşadı
Uzman çavuşun Osman Boz’u ikna çabaları sonuç vermezken, olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekibi geldi. Köprü çevresindeki ve ırmak üzerindeki teknelerdeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre demir üzerinde duran Boz’un, zaman zaman rahatsızlanarak kalbini tuttuğu ve düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.