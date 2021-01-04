Antalya'da 'bu halinle mi' denilen genç kız manken olacak! 6 ayda 52 kilo verdi

Reddedildi: Karadağ, "Benim zayıflama kararı almamın nedeni, platonik aşık olduğum bir çocuktu. İsmini artık anmak istemiyorum, aylar önce bir cesaretle yanına gidip kendisini sevdiğimi söyledim. O da bana, 'Bu halinle mi' karşılığını verdi ve reddetti." dedi.