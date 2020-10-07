Antalya'da bu dükkanda dert anlatmak parayla! İşte dert fiyatları
Antalya’da 10 yıldır iş yerine gelenlerin derdini dinlemekten yorulan 3 çocuk annesi esnaf Arife Bircan, bu şikayetini astığı bir tepki yazısıyla dile getirdi.
Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’nde giyim üzerine iş yeri bulunan Arife Bircan, gelen giden kişilerin sürekli kendisine bir dert anlatmalarından yoruldu. Bir çoraba dahi bakmaya giren kişinin kendisine kısa sürede başta koca, komşusu, kızı olmak üzere çeşitli dertler anlatmasından usandı.
Bu gelen gidene bir de komşuları eklenince Bircan, ne yapacağını şaşırdı. Başkasının derdinden dert sahibi olmaktan korkan Bircan, kimseyi kırıp dökmeden ve hiçbir ticari kaygı düşünmeden bir yazıyla mesaj vermeye karar verdi.
Bu yazı bir müşterinin sosyal medyada paylaşılması ise binlerce beğeni ve yorum aldı. Bircan ise kısa süreliğine de olsa mesajının yerini bulduğunu ve kimsenin dert yanmadığını bildirdi.
"Koca derdi"
10 yıldır Şarampol’de esnaflık yapan Arife Bircan, son dönemde korona virüs nedeniyle işlerinin düşük olduğunu bildirdi. Ama en büyük sıkıntısının gelen giden kişilerin sürekli dert yanması olduğundan yakınan Bircan, “Bunların arasında komşularım da vardı, sürekli dert yanmalarından bıktım. Evim yakında olduğu için geç saatlere kadar iş yerimi açık tutuyorum. Gelenler bütün gün, 'Onun kocası böyle olmuş, onun karısı böyle olmuş, kızı böyle olmuş' demelerinden illallah geldi. Ben de karşımdakine kızamadığım için espri amaçlı iş yerimin girişindeki kasanın olduğu masaya belki bir caydırıcılığı olur diye yazı astım” dedi.