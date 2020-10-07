Antalya'da bu dükkanda dert anlatmak parayla! İşte dert fiyatları

"Koca derdi"

10 yıldır Şarampol’de esnaflık yapan Arife Bircan, son dönemde korona virüs nedeniyle işlerinin düşük olduğunu bildirdi. Ama en büyük sıkıntısının gelen giden kişilerin sürekli dert yanması olduğundan yakınan Bircan, “Bunların arasında komşularım da vardı, sürekli dert yanmalarından bıktım. Evim yakında olduğu için geç saatlere kadar iş yerimi açık tutuyorum. Gelenler bütün gün, 'Onun kocası böyle olmuş, onun karısı böyle olmuş, kızı böyle olmuş' demelerinden illallah geldi. Ben de karşımdakine kızamadığım için espri amaçlı iş yerimin girişindeki kasanın olduğu masaya belki bir caydırıcılığı olur diye yazı astım” dedi.