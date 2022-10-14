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Antalya'da bir kadın erkeği kovaladı! Polis elindeki bıçağı aldı ama bu kez de...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da bir kadın erkeği kovaladı! Polis elindeki bıçağı aldı ama bu kez de...

ANTALYA'da bir erkeği elinde bıçakla kovalayan kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. Erkek şahıs, polisler tarafından kurtarılırken intihara kalkışan kadının elindeki bıçak güçlükle alındı. Herkes olay yatıştı sanarken kadın bu kez çantasından ikinci bir bıçak daha çıkardı. Yaşananlar objektife böyle yansıdı:

Antalya'da bir kadın erkeği kovaladı! Polis elindeki bıçağı aldı ama bu kez de...

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Menekşe S., ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği bıçakla kovalamaya başladı. 

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Antalya'da bir kadın erkeği kovaladı! Polis elindeki bıçağı aldı ama bu kez de...

Erkek ekip aracına alındı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Menekşe S. tarafından kovalanan erkeği ekip aracına bindirdi.

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Antalya'da bir kadın erkeği kovaladı! Polis elindeki bıçağı aldı ama bu kez de...

"Bir adım daha atarsanız saplarım"

Kadın ise otobüs durağına yaslanarak yere oturdu. Menekşe S., kendisine yaklaşmak isteyen polislere elindeki bıçağı göstererek, "Bir adım daha atarsanız karnıma saplarım" tehdidinde bulundu.

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Antalya'da bir kadın erkeği kovaladı! Polis elindeki bıçağı aldı ama bu kez de...

Polisler bıçağı aldı ama...

Kadını ikna çalışmalarına çevredeki bir market görevlisi kadın da dahil oldu. Market görevlisi eli bıçaklı kadına yaklaşarak başını okşadığı sırada bu durumu fırsat bilen polisler, bıçağı alarak kadını etkisiz hale getirdi.

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