Antalya'da bir engelli tekme tokat dövülüp gasp edildi
ANTALYA'da cami avlusunda, bedensel engelli Mevlüt Karabulut'u döverek yere yatırıp, cebindeki 2 bin 900 lirayı gasp eden Oğuzhan H., polis tarafından yakalandı. "Sarhoştum. Yeyip içtiğimi, sabah cebimde parayla uyandığımı hatırlıyorum" diyen Oğuzhan H.'nin Karabulut'u döverek gasp ettiği anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda, 11 Ekim Cuma günü yaşanan gasp olayında; avluda yürüyen yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'un yanına Oğuzhan H. geldi. Bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a, çevrede kimsenin olmadığı anda saldırdı.
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Mevlüt Karabulut'u cami duvarına sıkıştırıp, eliyle ağzını kapattı. Ardından da dövüp yere yatırdı ve cebindeki 2 bin 900 lirayı aldı.
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Saldırgan kaçarken Mevlüt Karabulut, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Karabulut, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
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