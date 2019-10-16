Antalya'da bir engelli tekme tokat dövülüp gasp edildi

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir caminin avlusunda, 11 Ekim Cuma günü yaşanan gasp olayında; avluda yürüyen yüzde 50 bedensel engelli Mevlüt Karabulut'un yanına Oğuzhan H. geldi. Bir süre yanında yürüdüğü Karabulut'a, çevrede kimsenin olmadığı anda saldırdı.