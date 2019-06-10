Antalya'da bir baba oğlu ile kendisini ağaca astı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkında bulunan ormanlıkta meydana gelen olayda; piknik alanının yan tarafındaki ormanlıkta ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılı olan, 1'i çocuk 2 kişi gördü. Özalp'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.