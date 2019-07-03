Antalya'da binlercesi tarlalara seriliyor! Turistler sipariş verip evlerine istiyor

Antalya'da binlercesi tarlalara seriliyor! Turistler sipariş verip evlerine istiyor
TÜRKİYE'nin hemen her yerinden Antalya Döşemealtı ilçesine getirilen el dokuması halı ve kilimler, yaz aylarında boşalan tarlalara serilerek alıcılarını bekliyor.
Boş arazi ve tarlalara serilen halılar, turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. İşletmeler, aralarında tarihi olanlarının da yer aldığı halı ve kilimleri, restore edip, mikroplarından arındırıp satıyor. Öyle ki turistler arasında, tarlada gördüğü halıyı beğenip adresine gönderilmesi için ev adresini verenler oluyor.
İlk olarak temizlik işlemi gerçekleştirilen halılar, daha sonra uzun tüyleri kısaltılıyor, ardından güneşe konularak renklerinin solarak pastele dönüşmesi sağlanıyor. Halıların sıcak havada aynı zamanda da kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanıyor.
24 saat gözetim altında: Havadan görüntülenen halılar ise adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların, yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat gözetim altında tutuluyor. Halılar, Eylül ayında toplanarak yurt içi ve yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.
Güneşle boyalar arındırılıyor: 49 yıldır halıcılıkla uğraşan işletme sorumlusu Zeki Altınel, bitkilerden elde ettikleri kök boya ile halıları boyadıklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu; “Yıkayıp temizledikten sonra içlerindeki bütün kimyasal boyaları arındırılarak güneşe seriyoruz. Güneşle, içerisindeki boyaları da arındırmaya çalışıp, iç piyasaya modern bir şekilde sunmaya çalışıyoruz”