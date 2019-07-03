Antalya'da binlercesi tarlalara seriliyor! Turistler sipariş verip evlerine istiyor

Boş arazi ve tarlalara serilen halılar, turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. İşletmeler, aralarında tarihi olanlarının da yer aldığı halı ve kilimleri, restore edip, mikroplarından arındırıp satıyor. Öyle ki turistler arasında, tarlada gördüğü halıyı beğenip adresine gönderilmesi için ev adresini verenler oluyor.