Antalya'da bahçede yatarken bulundu! Perişan haldeki kadın hastaneye götürüldü
ANTALYA'da perişan haldeki kadına yardım için polis harekete geçti. Vücudunda yara ve morluklar olduğu görülen genç kadın, güçlükle ikna edildikten sonra hastaneye götürüldü.
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak’taki bir apartmanda bugün saat 10.00 sıralarında bahçeye çıkan vatandaşlar, kilim üzerinde yatan kadını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan kadını hastaneye götürmeye ikna etmek için çaba harcadı.
Yardıma gelen polise hakaret etti
İsmi öğrenilemeyen kadın polis ekiplerine hakaret edince, bu kez apartmanda oturanlar devreye girdi ancak onlar da başarılı olamadı.
Kadın polis ikna etti
Bir kadın polis memuru tarafından ikna edilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.