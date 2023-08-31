Antalya'da bahçe sulamak için kanala giren adam ağır yaralandı!
Antalya Kepez'de bahçe sulamak için girdiği kanalda elektrik akımına kapılan adam ağır yaralandı. Jandarmanın kontrol ederken çıkarttığı adamın abisi haberi öğrenir öğrenmez olay yerine geldi. Abisinin kardeşine bakarak, “Ölmedi değil mi” demesi ise yürekleri dağladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre; kanal içerisinde Muhammet Ersoy (40) hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kanal içerisindeki şahsı çıkarmak için makara sistemi kurdu. Sistem ile bir itfaiye ekibi yanına sedye alarak aşağı indi.
İtfaiye eri şahsın üzerinde bir elektrik olup olmadığını öğrenmek için kontrol kalemi ile kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından sedyeye alınan adam yukarı çekildi.