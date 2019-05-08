Antalya'da babasının cesedini bulan küçük çocuk şok geçirdi
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'da borçları olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü Mustafa A. (46) telefonla ağabeyini arayıp, 'helallik' istedikten sonra pompalı tüfek ile intihar etti. Babasının cesedini bulan Ö.A. (11) sinir krizi geçirdi.
ANTALYA’nın Kepez ilçesinde borçları yüzünden bunalıma girdiği ileri sürülen şahıs, evde pompalı tüfeği göğsüne dayayarak intihar etti. O sırada evde bulunan 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi.
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Kamyon şoförlüğü yapan evli ve 5 çocuk babası Mustafa Atçı (46), çevreye olan bir miktar borcu nedeniyle bunalıma girdi.
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Atçı, ağabeyini telefonla arayarak, “Çok borcum var, bu şekilde geçinemiyorum, intihar edeceğim” dedi.
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Mustafa Atçı, 11 yaşındaki oğlu yan odada uyuduğu esnada pompalı tüfekle göğsüne ateş etti.
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