Antalya'da baba vahşeti! Eşi ile iki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdü, aynı silahla intihar etti ama...

İddiaya göre, Onur Muti(25), cinnet geçiren evde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'ye (26) ateş etti ardından aynı tüfekle kendini vurarak intihar etmek istedi.