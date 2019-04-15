Antalya'da arkadaşını öldürmüştü: Cinayeti böyle anlattı

Telefonu geri alamayınca araçtan inmek zorunda kaldığını öne süren Büyükdeğirmenci, telefonu almak için hamle yaptığı sırada Gürün'ün kendisine kafa atarak yere düşürdüğünü iddia etti. B.İ.'nin elinde gördüğü bıçağı aldığı sırada Fevzi Gürün'ün belindeki silahı çıkarmaya çalıştığını ileri süren Büyükdeğirmenci, "Silahı çekip beni vurmasın diye hedef gözetmeden bıçağı salladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu bilmiyorum. Fevzi'nin bana bu kadar sinirlenmesinin nedeni telefon görüşmesindeki küfürleşmeler olabilir. Ayrıca B.İ.'nin de bu olayda etkisi olabilir. Fevzi'ye ne dediyse o kadar sinirlenip beline tabancasını takıp gelmiş" diye konuştu.