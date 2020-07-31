Antalya'da amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Balıkçılar oltaya takılan balığı gördüklerinde şaşkınlıklarını, “Maalesef yine bir köpek balığı, bayağı büyükmüş. Bu daha da büyük, çok büyük. Şuna bakar mısın. Balığa ve elimize dikkat edelim” sözleriyle dile getirdi.