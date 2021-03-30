Antalya'da Alman çiftin ilginç hayali: 1976 model traktör aldı paraya kıyıp yeniledi

Kimya mühendisliğinden emekli olan Alman vatandaşı Friedrich Otto Hilbert (64), bir süre önce Alanya’da yerleşik yaşamaya başladı. Hilbert, burada Alman İnes Lehn isimli sevgilisiyle beraber çocukluğundan beri tutkusu olan traktörü bulmak için araştırmalar yaptı.