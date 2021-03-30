Antalya'da Alman çiftin ilginç hayali: 1976 model traktör aldı paraya kıyıp yeniledi
ANTALYA'da yaşayan Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu. Traktörü fiyatından daha fazlasına yenileten çift, Alanya sokaklarında turladı.
Kimya mühendisliğinden emekli olan Alman vatandaşı Friedrich Otto Hilbert (64), bir süre önce Alanya’da yerleşik yaşamaya başladı. Hilbert, burada Alman İnes Lehn isimli sevgilisiyle beraber çocukluğundan beri tutkusu olan traktörü bulmak için araştırmalar yaptı.
Alman çift, araştırmalar sonucu aradığı traktörü Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşta buldu.
Türk yapımı International marka 8 ileri 2 geri vitesli, 35 litrelik mazot deposuna sahip olan traktörü, engelli vatandaştan 18 bin TL’ye alan Hilbert, daha sonra bakımları için Alanya saniyesi sitesine getirdi.
Traktör, 20 bin lira masraf ederek baştan 1 aylık süreçte baştan aşağıya yeniledi ve çalışır hale getirdi. Traktörün kırmızı-beyaz renkte olması ve üzerinde bulunan Türk Bayrağı ise dikkat çekti.