Antalya'da 'Allah esirgemiş' dedirten kaza: Otomobil 100 metre savruldu

Kaza, Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ahmet Eroğlu’nun kullandığı 07 AKN 621 plakalı Ford Cargo kamyon Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşağı Alanya girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere ve şehirlerarası yön levhasının bulunduğu çelik direğe çarptı.