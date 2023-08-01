Antalya'da alkollü sürücü turistlere facia yaşattı! Tur minibüsüne çarptı 9 kişiyi yaraladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüne çarpan alkollü araç sürücüsü 9 turisti yaraladı. Kendisi de yaralanan alkollü sürücü araçta sıkışınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanından aldığı İngiliz turistleri otellerine götürmekte olan Ramazan Yıldız’ın kullandığı 07 BBA 649 Plakalı tur minibüsü ile Kadir Sönmez’in kullandığı 26 SD 921 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tur minibüsünün önünde yaklaşık 50 metre sürüklenirken tur minibüsü takla atarak refüje çıktı. Tur minibüsünde bulunan 11 yolcudan 9 tanesi çeşitli yerlerinden yaralanırken, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından otomobilin kapısı sökülerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İngiliz turistler çimlere saçıldı
Tur minibüsünün takla atarak devrilmesinin ardından tur minibüsünde bulunan ve yaralanan turistler araçtan çıkarıldıktan sonra refüjdeki çimlerin üzerine yatarak sağlık ekiplerinin gelmelerini bekledi. Olay yerine çok sayıda jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılara ilk müdahale çimler üzerinde yapıldıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.
Tabletini bırakmadı
Kazada anne ve babası yaralanan ve çimler üzerinde yatan küçük bir İngiliz çocuk, anne-babasının başında otururken, elindeki tabletinde oyun oynamaya devam etti. Küçük çocuğun, anne ve babasının ambulansa alınması sırasında onlarla birlikte giderken tabletinin elinde olduğu görüldü.