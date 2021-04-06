Antalya'da akıllara zarar olay! 'Kardeşimizden boşan' diye 40 dakika dövüp kaynar su döktüler

Antalya'da akıllara zarar bir olay yaşandı. Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36), 40 dakika boyunca dövdü. Başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurulan, vücuduna kaynar su dökülen Asrav hastaneye kaldırılırken, saldırganlar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, Emine Arsav’ın da eşinden boşanmak istemediği belirtildi.