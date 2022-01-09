Antalya'da akıllara durgunluk veren olay! Denizi seyrederken dalgaya kapılan kadın öldü

Cevdet Opçin ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cevdet Opçin'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ceylan Opçin'in cenazesi ise sabah saatlerinde ailesi tarafından alınarak Diyarbakır'a götürüldü.