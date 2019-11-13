Antalya'da akılalmaz olay ölü eşiyle iki gün boyunca yaşadı

Kanser hastasıymış: Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: