Antalya'da akılalmaz olay ölü eşiyle iki gün boyunca yaşadı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Sylva Waltraud Umissky'nin, eşinin uyuduğunu düşünerek üzerini çarşafla örtüp, 2 gün boyunca cansız bedeniyle yaşadığı ortaya çıktı.
Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde yıllardır yaşayan Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umissky'nin, bir süredir evden çıkmaması komşuları endişelendirmişti. Polise haber veren komşular, gerçeği öğrenince şaşkına döndü.
İhbarla gelen ve savcılık izniyle eve giren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oturma odasında yatan Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umıssky ile karşılaştı. Yapılan kontrolde, Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kanser hastasıymış: Sylva Waltraud Umissky ise bu sırada uyandı. Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenaze aracıyla Antalya'ya gelen Sylva Waltraud Umissky, kanser hastası eşinin sürekli uyuduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:
Eşim ölmüş: "Hastalığı yüzünden devamlı uyuduğu için onu yine uyuyor sanmıştım. Bu yüzden üşümesin, diye üzerine çarşaf örttüm. 2 gün son sonunda eve polisler geldi, eşim ölmüş"
- Hundsdorfer Reinholdhilmar'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.