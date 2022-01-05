Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı
ANTALYA'da 65 yaşındaki ak sakallı bir dede, 1 katlı evinin çatısına çıkarak ekiplere zor anlar yaşattı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından Cikcilli Mahallesinde yapımı düşünülen 875 dönüm alan üzerine toplam 85 bin 500 metrekare taban oturumu ve 267 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak olan sağlık ve spor tesisleri alanında kaçak yapıların yıkımına başlandı
Üniversite tarafından ormandan kiralanan alanda evi bulunan 65 yaşındaki Ali İhsan Yüksel, yıkım ekiplerine zor anlar yaşattı.
Yüksel, komando beresini takıp kamuflaj paltosunu giyerek ölmeye ve savaşa hazır olduğunu söyledi.
Mahkeme kararı ile olay yerine giden ekiplerin tüm girişimlerine rağmen ak sakallı dede evini terk etmeyince, polisler müdahale etmek zorunda kaldı.