BIST 1.982
DOLAR 13,51
EURO 15,31
ALTIN 790,62

Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı

ANTALYA'da 65 yaşındaki ak sakallı bir dede, 1 katlı evinin çatısına çıkarak ekiplere zor anlar yaşattı.

Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından Cikcilli Mahallesinde yapımı düşünülen 875 dönüm alan üzerine toplam 85 bin 500 metrekare taban oturumu ve 267 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak olan sağlık ve spor tesisleri alanında kaçak yapıların yıkımına başlandı

115
Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı

Üniversite tarafından ormandan kiralanan alanda evi bulunan 65 yaşındaki Ali İhsan Yüksel, yıkım ekiplerine zor anlar yaşattı. 

215
Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı

Yüksel, komando beresini takıp kamuflaj paltosunu giyerek ölmeye ve savaşa hazır olduğunu söyledi. 

315
Antalya'da ak sakallı dede komando beresini taktı! 'Savaşa hazırım' deyip zor anlar yaşattı

Mahkeme kararı ile olay yerine giden ekiplerin tüm girişimlerine rağmen ak sakallı dede evini terk etmeyince, polisler müdahale etmek zorunda kaldı.

415