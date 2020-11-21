Antalya'da aileyi yıkan haber: 7 katlı binanın çatısından atlayıp feci şekilde can verdi
ANTALYA'da evladın ailesine yaşattığı acıya kelimeler kifayetsiz kaldı. Acı haberi alan aile, oğullarının cansız bedeni önünde sarılıp gözyaşı döktü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yarım saat kala M.Ş.Ö., iddiaya göre kardeşi M.E.Ö. ile çatıya çıktı.
Mont isteyip kardeşini gönderdi: Soğuktan üşüdüğünü belirten M.Ş.Ö., kardeşinden evdeki montunu getirmesini istedi. M.E.Ö.’nün yanından ayrılmasının hemen ardından M.Ş.Ö., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koşarak kendini boşluğa bıraktı.
M.Ş.Ö., önce bulvar üzerindeki Güllük Altgeçidi’nin demir korkuluklarına çarptı ardından da 5 metre aşağıdaki yola düştü.
Düşmenin etkisiyle olay yerinde beli kırılan ve yerde hareketsiz yatan M.Ş.Ö.’ye yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.