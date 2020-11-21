Antalya'da aileyi yıkan haber: 7 katlı binanın çatısından atlayıp feci şekilde can verdi

Mont isteyip kardeşini gönderdi: Soğuktan üşüdüğünü belirten M.Ş.Ö., kardeşinden evdeki montunu getirmesini istedi. M.E.Ö.’nün yanından ayrılmasının hemen ardından M.Ş.Ö., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı koşarak kendini boşluğa bıraktı.